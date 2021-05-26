banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Alaattin Çakıcı'dan Korkut Eken'e ziyaret!
Alaattin Çakıcı'dan Korkut Eken'e ziyaret!
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: 1.900 dolar geçildi
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: 1.900 dolar geçildi
'Müjde dediğiniz doğalgaza neden her ay zam yapıyorsunuz?'
'Müjde dediğiniz doğalgaza neden her ay zam yapıyorsunuz?'
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in ifadesi ortaya çıktı
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in ifadesi ortaya çıktı

Osmaneli’de şüpheli ölüm

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yakınlarının haber alamadığı bir kişi yaşadığı metruk evde ölü bulundu.

BİLECİK 26.05.2021, 00:09
Osmaneli’de şüpheli ölüm

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yakınlarının haber alamadığı bir kişi yaşadığı metruk evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Camicedit Mahallesi Ali Dikici Caddesi’nde bulunan metruk bir evde yalnız kalan A.A. (47) abisinden 4-5 gündür haber alamayınca polise haber verdi. Polis ekipleri belirtilen adrese geldiklerinde kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca çilingir yardımıyla eve girdi ve yerde yatarken buldu. Evde hareketsiz halde bulunan Atakay’ın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Atakay’ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Atakay’ın, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığında otopsi yapılacağı öğrenildi.
Yorumlar (0)
19°
açık