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Osmaneli’de polis asayiş ve trafik denetimi yaptı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde polis tarafından geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

BİLECİK 25.08.2021, 15:04
Osmaneli’de polis asayiş ve trafik denetimi yaptı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde polis tarafından geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş ve yol uygulamalarını rutin bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda polis ekipleri ilçenin giriş ve çıkışların da asayiş ve yol uygulaması yaptı. Ekiplerin rutin olarak yaptıkları uygulamada araç ve içindeki şahısları incelendi. Ekipler yaptıkları denetimlerde, sürücülerin ehliyet ve araç bilgilerini kontrol ediyor. Ayrıca ekipler araç içindeki kişilerin de kimlik kontrolünü yaparak GBT sorgulaması yaptı. Yol kontrollerini sürdüren ekipler, yol uygulamaları sırasında özellikle emniyet kemeri konusunda sürücüleri ikaz ederek, her araç sürücüsüne genel trafik kuralları hakkında kısa bilgilendirme yaptı.

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