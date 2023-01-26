Osmaneli’de miniklere güreş eğitimi

Osmaneli Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 11,12 yaş grubu için güreş eğitimi başladı.

Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmaneli Belediye Başkanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde güreş 11-12 yaş kursu başladı. 3. Kademe Güreş Antrenörü Onur Karakulak öncülüğünde Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda başlayan ata sporu güreş kursuna ilgi yoğun.

Osmaneli Halk Eğitimi Merkezi tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Atatürk Ortaokulu öğrencilerine yönelik olarak oluşturulacak grupların da çalışmaları yakın zamanda başlayacağı bildirildi. Bilecik’te her öğrencinin bir alanda spor yaparak sağlıklı yaşama kültürü kazanması hedefleniyor.