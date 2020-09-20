Osmaneli’de korona virüs denetimi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede düzenlenen korona virüs (Covid-19) denetimlerine katıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçe Kaymakamı Yüksel Ünal ve beraberindeki heyetle “Sağlık için Hepimiz için” sloganıyla başlatılan korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetime katıldı. Başkan Şahin, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini anlatarak, “Hayatın her alanını kapsayacak şekilde duyarlılık oluşturmak ve vatandaşlarımıza rehberlik etmek amacı ile Osmaneli ilçe merkezinde esnaflarımızı ziyaret ettik” dedi.