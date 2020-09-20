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Osmaneli’de korona virüs denetimi

OSMANELİ BELEDİYE BAŞKANI MÜNÜR ŞAHİN, İLÇEDE DÜZENLENEN KORONA VİRÜS (COVİD-19) DENETİMLERİNE KATILDI.

BİLECİK 20.09.2020, 17:05
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Osmaneli’de korona virüs denetimi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede düzenlenen korona virüs (Covid-19) denetimlerine katıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçe Kaymakamı Yüksel Ünal ve beraberindeki heyetle “Sağlık için Hepimiz için” sloganıyla başlatılan korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetime katıldı. Başkan Şahin, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini anlatarak, “Hayatın her alanını kapsayacak şekilde duyarlılık oluşturmak ve vatandaşlarımıza rehberlik etmek amacı ile Osmaneli ilçe merkezinde esnaflarımızı ziyaret ettik” dedi.

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