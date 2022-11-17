Osmaneli’de kamu mallarına zarar verenlere uyarı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçedeki bazı parklarda çocuklar tarafından yapıldığı tahmin edilen zararlar nedeniyle uyarıda bulunarak, "Çocuklarımız için en güzelini yapıyoruz. Ama ailelerin kontrol edemediği bazıları iki günde parklara böyle zarar veriyorlar. Lütfen parklarımıza sahip çıkalım" dedi.

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada parklara sahip çıkalması yönünde uyarıda bulunarak, "Belediye olarak zarar verenler için yasal işlem başlatacağız. Kamu malına zarar vermenin sonuçları ağır. Parkların bu hale getirilmesine anlam veremiyoruz, yapılanın bir kamu malına zarar vermenin dışında vatandaşların da tamamına verilmiş bir zarar. Çocuklarımız için en güzelini yapıyoruz. Ama ailelerin kontrol edemediği bazıları iki günde parklara böyle zarar veriyorlar. Lütfen parklarımıza sahip çıkalım. Belediye olarak zarar verenler için yasal işlem başlatacağız. Kamu malına zarar vermenin sonuçları ağır. Ama artık bunu uygulamak zorundayız. Her düğün sonrası tuvalet ve lavobalar zarar görüyor. Bu da yetişkinlerin verdiği zarar. 2023’de düğün sahiplerinden salona verilen zararları alacağız. Lütfen parklarımıza, spor tesislerimize, salonlarımıza, mescitlerimize, kamusal alanlara sahip çıkalım. Sürekli yaşam kalitesini arttırdığımız Osmaneli halkı, her konuda olduğu gibi bu konuda da belediyemize yardımcı olacaktır. Unutmayalım kamu malına zarar verenlerde bu ilçenin çocukları. Aileler çocuklarına sahip çıkmalı” dedi.