banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti
Bitcoin yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!
Bitcoin yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!
Elon Musk’a karşı kripto para yaptılar
Elon Musk’a karşı kripto para yaptılar
84 milyon tek yürek İstiklal Marşı okuyacak!
84 milyon tek yürek İstiklal Marşı okuyacak!

Osmaneli’de jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi

Bilecik’in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından pandemi sebebiyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan bağlantı ile trafik eğitimi verildi.

BİLECİK 19.05.2021, 12:33
Osmaneli’de jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi

Bilecik’in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından pandemi sebebiyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan bağlantı ile trafik eğitimi verildi.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında pandemi sebebiyle yüz yüze eğitimden mahrum kalan Beşevler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine uzaktan bağlantı ile trafik eğitimi verdi. Üç oturum halinde verilen eğitimde; trafik kuralları, işaret levhalarının tanıtımı, yaya geçidi, okul servislerinde ve araçlarda hareket tarzı, emniyet kemerinin kullanılmasının önemi kuralları anlatıldı.

Pandemi sürecinde öğrencilerin trafik eğitiminden geri kalmamalarını sağlamak amacıyla eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.
Yorumlar (0)
22°
açık