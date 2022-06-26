Osmaneli’de hacı adayları kutsal topraklara dualarla uğurlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bu yıl kutsal topraklara gitme şansı elde eden hacı adayları için kapalı pazar alanında uğurlama töreni düzenlendi.

Korona virüs pandemisinin etkisini kaybetmesiyle birlikte 2 yıl aradan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen 2022 yılının Osmaneli’deki ilk hac kafilesi yola çıktı. Osmaneli Müftülüğü tarafından Fatih Camii’nde hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi. Kutsal topraklara gitmek için bekleyen hacı adayları gözyaşlarına hakim olamadı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, MHP İlçe Başkanı Hasan Eroğlu de törene katıldı.

Okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından tek tek hacı adayları ile tokalaşan Belediye Başkanı Şahin, "Çok kıymetli, en hayırlı yolculuğa çıkmak üzeresiniz. Bizler de sizleri uğurlamak üzere burada bulunuyoruz. Pandemi dolayısıyla iki yıldır Türkiye’den hiçbir kimse hacı olma imkânını bulamadı. Tekrar kavuşmanın büyük neşesi içerisindeyiz. İnşallah bizler de ve isteyen her Müslüman da oraya kavuşma imkânı bulur. Hac ibadetinizde bizleri de unutmayınız, milletimize, memleketimize lütfen dua ediniz. Allah niyetlerinizi kabul etsin. İnşallah sağ ve sağlıklı bir şekilde ibadetlerini en güzel şekilde yapıp dönen ve duaları kabul edilen kullarından eylesin sizi” dedi.