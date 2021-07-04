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Osmaneli’de 4 katlı binada yangın

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir binanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü

BİLECİK 04.07.2021, 13:44
Osmaneli’de 4 katlı binada yangın

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir binanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü

Yangın, İnönü Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki Sadi Erol’a ait apartmanın 4. katında meydana geldi. Karşı apartmanın balkonunda oturan bir vatandaş, daireden yükselen dumanları görünce itfaiye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dairede kimsenin bulunmadığı sırada elektrik prizinden çıktığı tahmin edilen yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
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