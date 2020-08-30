Osmaneli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Sabah saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan törende Jandarma Astsubay Üstçavuş Bekir Abay, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Abay, “30 Ağustos Zaferi ile Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki yüce Türk ulusu, emperyalist güçlerin işgalci ordularını, ana vatan topraklarından kesin olarak atarak ebedi özgürlük ve bağımsızlığına kapılmıştır. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Anadolu’da sağlanan milli birlik ve beraberliğin mutlak bir sonucu olarak kazanılmıştır. Ya istiklal ya ölüm parolasıyla başlayan muharebede elde edilen büyük zafer Türk’ün bağrına dayanan hançerin ulusça sökülmesi, özgürlük ve haysiyetimizi yok etmek isteyenlerin dize getirilmesinin destanıdır. Başta Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, mukaddes vatanımız için canı pahasına görev yapan şehitlerimizi, gazilerimizi, günümüzde terör eylemlerinde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik güçleri mensuplarımızı ve hayatını yitiren vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Şanlı zaferin 98’inci yıl dönümü Türk milletine kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Programda daha sonra Şehirlik ziyaret edildi. Şehitlikte İlçe Müftülüğünde görevli imam hatipler Kur’an-ı Kerim okudular. İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş’ın yaptığı dua ile program sona erdi.

Zafer Bayramı kutlama programına Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münir Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, İl Genel Meclis üyeleri, askeri personel, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum örgütleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.