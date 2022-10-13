Osmaneli yeni bir bilimsel eğitim etkinliğine ev sahipliği yapacak

Osmaneli, eğitim, spor ve sosyal etkinlikleri ve turizmde atakları ile tercih edilen ve seminerleri, sempozyumları ile süreklilik kazanan ilçe oldu.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde daha önceki yıllarda her yıl tekrarlanan doğa etkinlikleri covid sonrası tekrar başlarken, üniversiteler ve TÜBİTAK destekli doğa projeleri ekim ayında yeniden gerçekleşecek. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Osmaneli Belediyesi destekleri ile 17-23 Ekim tarihleri arasında TÜBİTAK 2237-A bilimsel eğitim etkinlikleri desteği projesi olan ’Orman Okulu Eğitiminde Araziyi Tanıma ve Hayatta Kalma Teknikleri Kursu’ Osmaneli ilçesinde gerçekleşecek. Proje hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Osmaneli’nde gerçekleşecek olan projede amaç, TÜBİTAK desteği ile yürütülecek bu disiplinler arası bilimsel etkinlik programı sayesinde Fen ve Doğa Bilimleri alanında lisansüstü eğitimi ve bilimsel araştırma yapan hedef kitleye araziyi tanıma ve arazide hayatta kalmaya yönelik teorik ve uygulamalı eğitim vermektir” dedi.