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Osmaneli turizmde önemli bir merkez olma yolunda
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu, turizm çalışmaları kapsamında Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i makamında ziyaret etti.
BİLECİK 13.01.2021, 13:01
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu, turizm çalışmaları kapsamında Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i makamında ziyaret etti.
Yapılan ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, "Osmaneli Belediyemizin projelerinde büyük desteği olan ve sürekli eğitim merkezimizde özellikle girişimcilik eğitimleri, turizm konusunda esnaf ve tüccarlarımızın eğitimi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ilişkilerimizde belediyemizi temsil etmesi ile ilçemizin gelişimi için çalışan değerli hocamız Prof. Dr. İsa İpçioğlu bir araya geldik. Devam eden projelerimiz ve yeni sunacağımız projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk" dedi.Prof. Dr. İsa İpçioğlu ise, pandemi sonrası Osmaneli’nin özellikle turizmde önemli bir merkez olacağını ifade ederek, "Osmaneli Belediyesinin uygulama ile bilimselliği bir arada götürmesi kaynaklarını çok verimli kullanılmasına ve çok az maliyetle kaliteli sonuçlar alınması sonucunu getirdi" dedi.
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