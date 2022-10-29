Osmaneli TOKİ yapım ihalesine çıkıyor

Osmaneli TOKİ konutları yapım ihalesi 9 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

Osmaneli TOKİ konutları için yapılacak ihalede 2+1, 3+1 şeklinde 287 adet konut, 4 adet işyeri ve 1 adet cami olarak gerçekleştirilecek. Konutların 150 adeti TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında teslim edilecek. TOKİ Sosyal Konutları için müracaatlar e-devlet üzerinden 28 Ekim’de, bankalar üzerinden 31 Ekim’de sona erecek. Geriye kalan 137 adet konutun satışları için talep toplama ilerideki günlerde ilan edilecek. Proje hakkında bilgilendirme yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Osmaneli TOKİ konutları yapım ihalesi 9 Kasım’da gerçekleşecek. TOKİ Müracaat şartlarını taşıyan hemşerilerimizin özelliklede 18 yaşından itibaren gençlerin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz. TOKİ ilk evim arsa Projesi kapsamında müracaatlarda devam ediyor.10 Ekim’de başlayan arsa projesine müracaatlar 07 Kasım’da sona erecek. Tekke Tepesi civarındaki hazine arazilerini kapsayacak arsa satışlarında, konutları arsayı satın alanın talep etmesi durumunda TOKİ yapacak. Osmaneli ilçemiz halkı için tarihi fırsatı hemşerilerimizin ve özellikle gençlerimizin kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.