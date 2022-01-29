Osmaneli tam bir lojistik merkezi olacak

Yenişehir-Bursa-Bandırma Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında Osmaneli durağının eklenmesiyle ilçe tam bir lojistik merkezi olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir televizyon kanalında canlı yayında yaptığı açıklamada, Osmaneli-Yenişehir, Yenişehir-Bursa, Bursa-Bandırma, olmak üzere toplam 201 kilometre YHT hattında çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, Osmaneli istasyonunun 2020 yılında yapılan ihale projesinde yer aldığını ifade etti.

"Tam bir lojistik merkezi olacak"

Bu açıklama asonrası Osmaneli-Yenişehir hattında tüneller açılmaya başladığını anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Çalışmalar hızla devam ederken Osmaneli Belediyesi çalışmalara her türlü desteği veriyor. Kent 2 bin 750 metrelik tünelle alttan geçen YHT hattı eski İstanbul-Ankara hattına bağlandıktan sonra, İstanbul, Eskişehir, Ankara YHT hattına bağlanacak. Yolcu taşımacılığının yanında projede yapılan değişikle yüksek hızlı yük taşımacılığını da içeren hat tamamladığında Osmaneli İstasyonu tam bir lojistik merkezi olacak" dedi.

“Osmaneli yükselişini büyük bir hızla sürdürecek”

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin yaptığı açıklamada, “Osmaneli kuruluş yeri olarak her medeniyet döneminde yolların kesiştiği bir noktada lojistik merkezi olmuştur. Günümüzde de bu özelliğini sürdüren ilçemiz Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma YHT hattının tamamlanması ile birlikte çok özel bir statü kazanacak. Osmaneli sanayi de tercih edilen ve yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği kent oldu. Tarım açısından da lojistik merkezi olacak ilçemiz, turizm açısından da çok kolay ulaşılabilir bir konuma gelecek. Projede yer alan Osmaneli YHT istasyonumuz ilçemize büyük değer katacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği ve bizzat takip ettiği YHT hatlarının kesiştiği bir merkez olarak Osmaneli yükselişini büyük bir hızla sürdürecek. İlçemizin gelişiminde projelerimize büyük değer veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Adil Karaismailoğlu tüm emeği geçenlere ilçem adına teşekkür ediyoruz" dedi.