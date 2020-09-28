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Osmaneli sanayi kenti olma yolunda

OSMANELİ SANAYİ KENTİ OLMA YOLUNCA

BİLECİK 28.09.2020, 11:59
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Osmaneli sanayi kenti olma yolunda

Osmaneli Belediye Başkanım Münür Şahin, bu hafta 3 şirketin 2 bin 500 metrekarelik sanayi parselini satın aldığını söyleyerek, "Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Gemlik sonrası Bandırma ve ileride de İzmir’e uzanacak YHT hattı Osmaneli’ni yatırımcılar açısından tercih edilecek önemli bir yatırım merkezi haline getirdi" dedi.

Osmaneli’nde sanayicilerimizin yoğun talebi sürürken, 1 haftada 2 bin 500 metrekarelik sanayi parseli satıldı. Osmaneli’nin ileri de bir sanayi kenti olacağı anlatan Başkan Şahin, "2 bin 500 metrekarelik sanayi parsellerimizde bu hafta üç şirket yer aldı. Bugün Selimiye sanayi parsellerimizden 6 bin 37 metrekare sanayi parseli bıçak, testere, çelik kesici aletler gibi mamullerle üretim yapan bir şirketimiz belediyemize müracaat ederek imar durumunu aldı. İstanbul Çekmeköy’de faaliyet gösteren şirketimizin yatırım için ilçemizi tercih etmesi bizleri sevindirdi. Aydın, Furkan, Hüseyin Işık kardeşlerin sahip olduğu fabrika 5 bin metrekarelik kapalı alan inşa edecek. Bayan işçi de istihdam edecek yeni şirketimiz kaliteli ürünleri ile bıçak, testere, çelik kesici aletler gibi mamullerle üretim yapacak. Işıklar Testere Sanayi faaliyet gösterdiği inşaat yardımcı el aletleri üretimi konusunda ülkesine hizmet veren firmaların en eskilerinden biridir" dedi.

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