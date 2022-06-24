Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıların gözdesi oldu

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerindeki Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıların gözdesi olduğunu anlatarak, "Osmaneli’nde en az yeni 2 bin 500, 3 bin çalışana ihtiyaç duyulacak. Hızla sanayileşme ile büyüyen Osmaneli için belediyemiz her türlü yatırımı planlıyor ve tedbirleri alıyor" dedi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde faaliyet gösteren bir seramik fabrikası Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım yapmak için ruhsat aldı. Bu fabrikanın işçi alımına da başladığı anlatan fabrika yöneticileri Başkan Şahin’i ziyaret etti. Osmaneli’ne kurulacak fabrikasında görev alacak yönetici kadrosunun yetiştirilmesi için geçici olarak Pazaryeri’nde eğitim alacak personel talebinde bulundular. Başkan Şahin, ellerinde gelen desteği vereceğini söyleyerek, "İlçemizde gerçekleşmekte olan bu büyük çaplı şirketlerin yatırımlarını tamamlaması durumunda Osmaneli’nde en az yeni 2 bin 500, 3 bin çalışana ihtiyaç duyulacak. Hızla sanayileşme ile büyüyen Osmaneli için belediyemiz her türlü yatırımı planlıyor ve tedbirleri alıyor. Fabrikamızın yöneticilerine ilçelimize ziyaretleri ve yatırımları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.