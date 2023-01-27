Bilecik’te bulunan Osmaneli İlkokulu ile Van Muradiye Babacan İlkokulu ’Kardeş’ okul oldu.

Osmaneli İlkokulunda öğrenciler Van Muradiye Babacan İlkokulu’na bilgi, değer, kültür paylaşımını zenginleştirmek, okullar arası işbirliği ve desteği artırarak eğitim öğretim sürecine katkı sağlamak amacıyla kitap ve kırtasiye malzemeleri yardımı yaptı. Farklı coğrafi bölgelerde bulunan okulların eğitim süreci içerisinde birbirleri ile olan etkileşimini geliştirmeyi amaçlayan proje ile yardımlaşma kavramının önemli bir erdem olduğunun yeni nesiller uygulamalı olarak yaşıyor.

Ayrıca öğrenciler birbirleri ile internet ortamı üzerinden görüşerek akran paylaşımı yapıyor. Öğrenciler mutluluklarını anne babaları ve öğretmenleri ile paylaştı.