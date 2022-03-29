Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Hayvanları Koruma Derneği kuruldu.

Osmaneli’nde hayvan severler tarafından belediye öncülüğünde kurulan Osmaneli Hayvanları Koruma Derneği çalışmaları topluma yayma yolunda önemli bir mesafe daha kat etti. Son sistem yapılan Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı’nın ardından tüm bölgeye hitap edecek hayvan hastanesi faaliyeti geçti. Ardından ilçedeki hayvan severler bir araya gelerek diğer bir eksiği gidermeye karar verdiler. Yapılan istişareler sonrası Osmaneli Hayvanları Koruma Derneği kuruldu. Derneğin yönetim kurucu kurulu ise Serpil Demirel, Gülnur Uysal, Tomris Şahin’den oluşurken, denetim kurulu üyeleri ise, Sevcan Alkuş ile Elif Üstün oldu.