Osmaneli halkı için büyük fırsat

TOKİ sosyal konut projelerine müracaatlar ay sonunda sona eriyor. E-devlet üzerinden müracaatlar 28 Ekim, bankalar kanalı ile 31 Ekim’de TOKİ sosyal konut projeleri için bitmiş olacak. "TOKİ İlk Evim Arsa" projesi için müracaatlar ise 7 Kasım tarihinde sonlandırılacak. Bilecik’in Osmaneli ilçesinde de yapılacak olan projenin özellikle gençler için çok avantajlı olan arsa sahibi olma imkanını Osmaneli’nde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Belediye Başkanı Münür Şahin, “TOKİ kanalı ile sahip olunacak arsalara bina yapımına da TOKİ destek verecek. Arsa müracaatçıları konutlarını isterlerse kendileri ya da TOKİ kanalı ile yaptırabilecekler. Osmaneli’nin en güzel alanı olan Tekke Tepesi civarındaki Hazine arazileri bu amaçla TOKİ ye devredilecek. Kısaca Osmaneli de arsalara büyük rağbet olacak. Osmaneli ilçemizi en güzel alandan görecek TOKİ evleri Osmaneli konakları görünümünde olacak. Arsa için müracaat edenler gerekli şartları sağladığında gelecek için çok büyük bir yatırıma imza atacaklar. Müracaatçının talebi halinde konutların TOKİ tarafından yapılacak olması kaçırılmaması gereken fırsat. Özellikle gençlerimizi ’TOKİ İlk Evim Arsa’ projesi" için girişimde bulunmaya ve bir an önce karar vermeye davet ediyoruz. İnanın bu projeye müracaat etmeyenler çok pişman olacak” ifadelerini kullandı.