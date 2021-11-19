Osmaneli’ de 90 çiftçiye yonca tohumu dağıtımı yapıldı

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvancılıkla uğraşan çiftçiye destek sağlamak amacıyla yonca tohumu dağıtımı yapıldı.

İlçede 90 çiftçiye yüzde 75 Tarım ve Orman Bakanlığı hibeli yüzde 25 çiftçi katkılı 5 ton yonca tohumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İlçe Tarım Ve Orman Müdürü Serkan Diker, İl Genel Meclis Üyeleri Alper Karadağ, Orhan Uğur ve ziraat mühendisleri tarafından çiftçilere dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü binasında gerçekleşen tohum dağıtım programında konuşan Müdür Serkan Diker “Hayvancılık ve yem bitkileri üretim potansiyeli yüksek olan ilçede yem bitkilerinin büyük önem arz etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı çayır mera ıslah ve amenajman programı kapsamında yonca tohumu dağıtımı ilçe Tarım ve Orman müdürlüğü tarafından 5 ton yonca tohumu 90 çiftçiye dağıtımı yapıldı. Çiftçimize bereketli olmasını diliyorum” dedi.