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Osmaneli ’de 29 Ekim Cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gerçekleştirilen törenle coşkuyla törenle kutlandı.

BİLECİK 29.10.2021, 13:06
Osmaneli ’de 29 Ekim Cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gerçekleştirilen törenle coşkuyla törenle kutlandı.

Osmaneli Stadyumu’nda düzenlenen törenle Türkiye Cumhuriyetinin 98. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı. Kutlama törenleri Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin’in halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutlamasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, “Tam bundan 98 yıl önce bugün tesadüfe bakın ki böyle bir Cuma günü öğleden sonra Cumhuriyet ilan edildi. Tüm Dünyaya duyuruldu. Davullarla, zurnalarla memleketimin bütün köşelerinde büyük bir sevinçle adı Cumhuriyet olan çocuğun doğumu sevinçle kutlandı. Daha evvel doğmuş bir çocuğun isim verme günüydü 29 Ekim 1923 halk için halka güvenin ismiydi Cumhuriyet. Bugün ise dedelerimizin bize mirasıdır cumhuriyet. Bu duygu ve düşünlerim ile başta cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapmak için kendilerini feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularla kutluyorum” dedi.

Tören, öğrencilerin çeşitli gösterileri ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle devam ederken, öğrencilerin yaptığı resmigeçit ile sona erdi.

Tören sonrasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan protokol üyeleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler ile hep birlikte coşkuyla Mehter takımının çalıp söylediği marşlar ile cumhuriyet yürüyüşü yapıldı.

Osmaneli Stadyumu’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Törenlerine Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, İl Genel Meclis (İGM) üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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