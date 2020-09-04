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Osmaneli Cuma pazarında Covid 19 denetimi

BİLECİK’İN OSMANELİ İLÇESİNDE, KAYMAKAM YÜKSEL ÜNAL İLE BELEDİYE BAŞKANI MÜNÜR ŞAHİN, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN 81 İL VALİLİKLERİNE GÖNDERDİĞİ ‘KORONAVİRÜS (COVİD19) DENETİMLERİ’ BAŞLIKLI GENELGESİ KAPSAMINDA PAZARCI ESNAFINI VE İLÇE ESNAFINI ZİYARET EDİP, DENETİMLERDE BULUNDULAR.

BİLECİK 04.09.2020, 14:51
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Osmaneli Cuma pazarında Covid 19 denetimi

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal ile Belediye Başkanı Münür Şahin, beraberlerindeki bir heyetle İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliklerine gönderdiği ‘Koronavirüs (Covid19) Denetimleri’ başlıklı genelgesi kapsamında pazarcı esnafını ve ilçe esnafını ziyaret edip denetimlerde bulundular.

Osmaneli Cuma pazarında pazarcı esnafı, lokanta, restoran, market gibi iş yerlerini ziyaret edip denetleyen Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özğan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar ve ilgili kurum müdürleri maske, mesafe ve hijyen denetimleri gerçekleştirdiler.

Kontrollü sosyal hayatın devam ettiği salgın sürecinde, Osmaneli de denetimler aralıksız devam ediyor. Osmaneli protokolü ilçeyi gezerek pazarcı esnafı, iş yerleri ve vatandaşları denetledi. Sık sık maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Koronavirüs salgınının toplum sağlığını ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi. İlçe genelindeki iş yerlerini tek tek denetleyen ekipler, sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat ederek uyarılarda bulundu.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, “Gönderilen genelge doğrultusunda tüm yaşam alanlarında devletimizin ilgili kurumları kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Bugün Cuma pazarında esnafımıza iş yerleri sahiplerine, çalışanlarına ve vatandaşlara kurallar konusunda uyarılarda bulunduk. Yaptığımız denetimlerde pazarcı esnafımızın ve vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yüzde 99 nun uyduğunu gördük 2 vatandaşımızın maskesiz pazara geldiğini gördük onun da maskesini temin ettik. Kurallara uyum sağlayan pazarcı esnafımıza iş yeri sahiplerine ve vatandaşlarımıza duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi

Belediye Başkanı Münür Şahin,ise "Sayın Kaymakamımız ile birlikte Cuma pazarımız olması münasebeti ile pazarcı esnafımıza, iş yerlerine ve vatandaşlarımıza yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda denetimler gerçekleştiriyoruz. Sosyal mesafeye uyup maske kullanımına dikkat edelim, temizliğe önem verelim yoksa ikinci dalga gelebilir. Bu süreçte kurallara uyan esnafımıza ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Lütfen açıklanan tüm kurallara uyalım” dedi.

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