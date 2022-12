Osmaneli Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi belli oldu

Bilecik Osmaneli Belediye Meclisi’nde 2022 yılının son toplantısını yapılırken, 2023 bütçesi 132 milyon TL olarak belirlendi.

Osmaneli Belediye Meclisi aralık ayı toplantısında 7 maddesi oluşan gündemi görüşülürken, tüm gündem maddeleri karara bağlandı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin tüm meclis üyelerine teşekkür ederken 2023 yılı bütçesine ve ücret tarifelerine çekimser oy kullanan, ücret tarifelerinde 2,40 TL/ton su ücretine ve Lefke Kale Salonunda 5 bin TL, Göksu-Sakarya salonlarında 4 bin TL tam gün ücretine şerh düşen İYİ Parti meclis üyelerine toplantıda gösterdikleri uyum ve bütçeye destekleri için teşekkür etti.

Başkan Şahin 132 milyon TL olarak belirledikleri 2023 yılı bütçesinin Osmaneli için hayırlı olmasını dileyerek, "2023 yılı bütçesinde yer alan yatırımlarla yeni belediye binası, millet bahçesi, restorasyonlar, sokak sağlıklaştırmaları, güneş enerji santrali, otel yatak kapasitesinin 300 kişiden 500 kişiye çıkarılması, öğretmenler evi ve parkı, kapalı yüzme havuzu, yöresel üretim kapasite artışı, spor tesisleri, hayvan hastanesi kapasite artışı, dershane, çocuk kulübü, seraya ilave, et işleme tesisi, soğuk hava deposu, TOKİ, yeni sanayi alanları vb Osmaneli’nde yaşam kalitesini çok daha üst seviyelere çekecektir” dedi.

“Türkiye’de belediyeciliğin önde gelen ismi Osmaneli Belediyesidir”

132 milyon TL’lik 2023 yılı bütçesiyle Osmaneli Belediyesini her alanda büyütüp yeni yatırımlarla çalışan sayısını arttıracağını belirten Başkan Şahin, “Osmaneli Belediyesi olarak borçlanmadan, kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarımız ve ticari faaliyetlerimizle özel sektör mantığıyla örnek belediyecilik yapıyoruz. Tesislerimiz çalışanlarımızın büyük katkıları ile sağladıkları gelirlerle yatırım yaparak büyüyor. Her tesisimizi verimli kullanıyoruz. Belediyemizde 55 kişi, şirketimiz ve işyerlerinizde 157 kişi çalışıyor. Yaptığımız faaliyetlerden elde ettiğimiz gelirlerle hem yatırım yapıyoruz, hem de çalışan sayımızı arttırıyoruz. Personel giderlerimiz toplam gelirlerimizin yüzde 12’sini oluşturuyor. Bu belediye olarak verimliliğimizin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Osmaneli Belediyesi finans yönünden, yatırım yönünden, istihdam yönünden tüm projeleri ile örnek alınan belediyedir. Borçlanmadan öz kaynak yaratarak Türkiye’de belediyeciliğin önde gelen ismi “Osmaneli Belediyesidir”. Böyle bir kentte yaşayan halkımız her türlü hizmetin en iyisine layıktır ve onlar her şeye değer” ifadelerini kullandı.