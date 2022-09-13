Osmaneli Belediyesi yaz spor okullarının sertifika töreni yapıldı
Okulların kapanışından bugüne kadar devam eden Osmaneli Belediyesi Yaz Spor Okullarının kapanışı ve sertifika töreni Lefke Kale Tesislerinde yapıldı.
Okulların kapanışından bugüne kadar devam eden Osmaneli Belediyesi Yaz Spor Okullarının kapanışı ve sertifika töreni Lefke Kale Tesislerinde yapıldı.
Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor Müdürlüğü’nün projeye iştirakleri ile Osmaneli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yaz spor okullarında çocuklar deneyimli hocalar ile çalışarak kendilerini geliştirmiş olup yaz tatillerini değerlendirdiler. Sertifika töreninde Fenerbahçe Altyapı Genel Koordinatörü Tahir Karapınar, Adana Demirspor Alt yapı Koordinatörü Özgür Zengin, Sakarya Spor Alt Yapı Koordinatörü Talip Toprak’ın katılımlarıyla Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile birlikte sporculara sertifikalarını takdim ettiler.
Başkan Şahin yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin önde gelen değerli kulüplerimizin altyapı koordinatörlerinin törende yer alması sporcularımızı ve bizleri onure etti. Bu örnek davranışları için alt yapı koordinatörlerine teşekkür ediyorum. Ayrıca okul dönemi boyunca kış spor okullarını, yaz spor okullarımızdan gelecek sporcularımızla devam ettireceğiz” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0