banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü

Osmaneli Belediyesi Toptancı Hali’nin tahıl alımları değerlendirildi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Eskişehir Toprak Mahsulleri Ofisi ve Bilecik Ziraat Odası Başkanlığı tarafından toptancı halinin tahıl alımlarını değerlendirildi.

BİLECİK 27.06.2022, 11:11
Osmaneli Belediyesi Toptancı Hali’nin tahıl alımları değerlendirildi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Eskişehir Toprak Mahsulleri Ofisi ve Bilecik Ziraat Odası Başkanlığı tarafından toptancı halinin tahıl alımlarını değerlendirildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Eskişehir Toprak Mahsulleri Ofisi yöneticileri ve Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen’i makamında ağırdı. Görüşmede Osmaneli Belediyesi Toptancı Hali’nin tahıl alımlarını değerlendirildi. Yapılan görüşme sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, "Bilecik Valimiz Dr.Kemal Kızılkaya ve Milletvekilimiz Selim Yağcı’nın ilçemiz tarımına verdikleri katkılarla çiftçimizin ürünlerinin sağlıklı alıcılar tarafından değerlendirilmesi için gayret ediyoruz. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Toptancı halimizdeki alımlarda bu yıl TMO’nun da olumlu etkisi olacak. Eskişehir Bölgesi TMO yöneticilerine ve Bilecik Ziraat Odası başkanımıza ziyaretleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
25°
hafif yağmur