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Osmaneli Belediyesi Toptancı Halinde tahıl alımları başladı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’in girişimleri sonrası belediye ait toptancı halinde tahıl alımları başladı.

BİLECİK 30.06.2022, 15:33
Osmaneli Belediyesi Toptancı Halinde tahıl alımları başladı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’in girişimleri sonrası belediye ait toptancı halinde tahıl alımları başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Eskişehir Başmüdürü. M. Murat Hasçuhadar, Osmaneli Belediyesi Toptancı Hali’nde alımına başlanan tahıl alımlarını inceledi. Üreticilerle sohbet eden Hasçuhadar, isteyen çiftçimizin TMO sitesinden randevu almak suretiyle mahsullerini Bilecik şubemize teslim edebileceklerini söyledi. İncelemeler ardından Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, TMO Eskişehir Başmüdürü M. Murat Hasçuhadar ile bir araya gelerek TMO’nun ilçede yapacağı alımlar için teşekkür etti.

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