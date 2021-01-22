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Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı destek bekliyor

Bilecik ve ilçeleri son 5 yılın en soğuk günleri yaşarken, bu olumsuz şartlar insanlar kadar sokak hayvanları da etkileniyor. Özellikle sokak hayvanlarının soğuktan etkilenmemesi için Osmaneli Belediyesi gece gündüz büyük bir caba sarf ediyor.

BİLECİK 22.01.2021, 11:48
Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı destek bekliyor

Bilecik ve ilçeleri son 5 yılın en soğuk günleri yaşarken, bu olumsuz şartlar insanlar kadar sokak hayvanları da etkileniyor. Özellikle sokak hayvanlarının soğuktan etkilenmemesi için Osmaneli Belediyesi gece gündüz büyük bir caba sarf ediyor.

250 hayvanı barındırabilecek kapasitede olan Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı bu dondurucu soğuğa rağmen hayvanları muhafazalı kulübelerinde misafir ediyor. Bu yıl özellikle son bir hafta aşırı don barınağın su sistemine zarar verirken, bu sorun itfaiye ekipleri tarafından çözüldü. Sokaktan topladıkları bazı yaralı hayvanların veteriner hekim, veteriner teknisyenler ve görevliler tarafından tedavi edilse de kurtaramadıkları anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Barınakta hayvanların misafir edilmesi sırasında ciddi maliyetlere katlanıyoruz ve bunlar belediyemizce karşılanıyor. Hayvansever vatandaşlarımızdan her zaman yem konusunda bağış olarak mama bekliyoruz. Bu davranış en azından belediyemiz barınak çalışanlarına moral destek olacaktır. Bu arada barınaktaki hayvanları sahiplenerek alan kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Bazen üzücü durumlarla da karşılaşıyoruz. Barınağa hiç bir destek sağlamadan magazin haberler üretmek için gün içinde en olumsuz anı videoya çekerek olumsuz algı yaratmaya çalışanları da kınıyoruz. Bu gecesini gündüzüne katan barınak görevlilerimiz, veteriner hekimlerimize ve teknisyenlerimiz için üzücü bir durum oluyor. Barınakta yem verme, su, temizlik önceden belirlenen genel sağlık kurallarına uygun olarak yapılmaktadır. Osmaneli Belediyesi olarak barınağımıza destek olan Merkez Avcılar Kulübümüze, İstasyon Avcılar Kulübümüze, Lefke Avcılar Kulübümüze ve hayvansever kardeşlerimizden barınağımıza destek olanlara çok teşekkür ediyoruz. Osmaneli Belediyesi barınağı örnek alınan konumu ve mimarisi ile gerçek hayvanseverlerin takdir ettiği tesistir. Çok yakında keçi, koyun, eşek, at, katır, tavşan, ördek, kaz, hindi, tavus kuşu, balıkçıl, keklik, sığırcık, sülün gibi hayvanlarında yer alacağı büyük bir hayvanat bahçesine dönüşeceğiz. Osmaneli Belediyesi olarak, laf üzerine laf değil, taş üzerine taş koyma derdindeyiz. Osmaneli Belediyesi her faaliyeti ile örnek alınan belediyedir ve Osmaneli büyüme ve yükseliş süreci içinde hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu, heyecanını yaşamaktadır" dedi.
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