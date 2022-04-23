Osmaneli Belediyesi Hal Kompleks Oteli hizmete girdi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, belediyeleri tarafından yapılan hal kompleks otelinin hizmete girdiğini söyledi.

Osmaneli Belediyesi turizmde konaklama ve yemek konusunda tesis sayısını arttırarak gelecek için hazırlanıyor. Hizmete giren 30 odalı ve 70 yatak kapasiteli Osmaneli Belediyesi Hal Kompleks Oteli sayesinde ilçedeki yatak sayısı 250 ye çıktı. Otel hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "32 metrekarelik geniş odalarımız özellikle iş dünyası için aranılan ofis büyüklüğünde. İstenildiğinde ilave yatak konulabilecek otelimiz büyük oda konsepti ile ilçemize hizmet verecek. Hal otelimiz ilçemiz için hayırlı olsun" dedi.