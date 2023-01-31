OSB’ye açılan sondaj kuyusunda inceleme

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) açılan sondaj kuyusunda incelemelerde bulunarak adak adadılar.

Eskişehir Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, bölge müdür yardımcısı ve ilgili birimlerin şube müdürleri ile birlikte Bozüyük OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Adem Öztürk’ü ziyaret etti. Ziyaretin ardından OSB’de Akpınar Mahallesi’nin kuzeyinde açılan sondaj kuyusunda incelemelerde bulunarak adak adadılar.