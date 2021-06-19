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Orta refüjlerde bitki ve ağaçlandırma çalışması

Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezindeki orta refüjlerde bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmaları başladı.

BİLECİK 19.06.2021, 11:13
Orta refüjlerde bitki ve ağaçlandırma çalışması

Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezindeki orta refüjlerde bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmaları başladı.

Sulama sistemleri yer altına alınan ve ışıklandırma çalışmaları da tamamlanan orta refüjler, gerçekleştirilecek bitkilendirme ve yeşillendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla vatandaşların hizmetine sunulacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları tarafından ayrıca Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı önünde yer alan Dikey Bahçe’de de temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmaları Akasyaaltı mevkisi ile Organize Sanayi Bölgesi arasında gerçekleştirilecek.
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