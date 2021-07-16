banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi
Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi
Almanya'da can kaybı 81 oldu! Halk isyanda!
Almanya'da can kaybı 81 oldu! Halk isyanda!
Merkel'in zor anları!
Merkel'in zor anları!
İstanbul'da emlak vergisine büyük zam! Fiyatlar uçtu
İstanbul'da emlak vergisine büyük zam! Fiyatlar uçtu

Ormanlık alana bırakılan başıboş köpeklere belediye sahip çıktı

Bilecik’te geçtiğimiz gün İHA’nın ’Bilecik’te iç parçalayan görüntü’ başlığı ile servis yaptığı haber sonrası ormanlık alana bırakılan köpeklere belediye sahip çıktı.

BİLECİK 16.07.2021, 11:13
Ormanlık alana bırakılan başıboş köpeklere belediye sahip çıktı
banner502

Bilecik’te geçtiğimiz gün İHA’nın ’Bilecik’te iç parçalayan görüntü’ başlığı ile servis yaptığı haber sonrası ormanlık alana bırakılan köpeklere belediye sahip çıktı.

Olay, 13 Temmuz günü Bilecik merkeze bağlı Gülümbe Köyü girişindeki ormanlık alanda yaşanmıştı. Yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından ormanlık alanda ölü olarak bulunan anne ve 5 yavru köpek görenlerin içini parçalamıştı. Bunu yanında bakımsızlıktan ölmek üzere köpekleri de görüntülen vatandaşların çağrısına Bilecik Belediye yetişti. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları hemen bölgeye giderek, köpekler için ormanlık alanın çeşitli yerlerine yem ve su bıraktı. Ekipler, gün içinde de bu bölgeye uğrayarak mama bırakacaklarını söylediler.
Yorumlar (0)
32°
açık
banner501