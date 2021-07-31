banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fatih Altaylı: Doğa kendini kurtarır siz otel yapmayın yeter
Fatih Altaylı: Doğa kendini kurtarır siz otel yapmayın yeter
Ali Koç'tan Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza açıklaması
Ali Koç'tan Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza açıklaması
Bodrum'da yangın
Bodrum'da yangın
Pakdemirli'nin hurda dediği uçaklar Teknofest'te gösteri yapmıştı!
Pakdemirli'nin hurda dediği uçaklar Teknofest'te gösteri yapmıştı!

Orman yangınlarına karşı jandarma ekipleri teyakkuza geçti

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler orman yangınlara karşı teyakkuza geçerken, ormanlık alanlarda denetimler sıklaştırdı.

BİLECİK 31.07.2021, 13:35
Orman yangınlarına karşı jandarma ekipleri teyakkuza geçti
banner502

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler orman yangınlara karşı teyakkuza geçerken, ormanlık alanlarda denetimler sıklaştırdı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipleri yüzde 57’sinin ormanlarla kaplı Bilecik’te karşı teyakkuza geçtiler. Türkiye’nin belirli illeri ve noktalında çıkan orman yangınları son olarak Bilecik’te de görülmüştü. Bunun ardından İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandan öncülüğünde kurulan timler orman alanlarda yangına karşı denetimleri sıklaştırdı. Ekipleri hakim tepelerde il genelindeki orman alanları gözetleme noktalarında köy muhtarını da bilgilendirdiler.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501