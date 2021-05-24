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Orman yangını büyümeden söndürüldü

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın Osmaneli Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından geniş alana yayılmadan söndürüldü.

BİLECİK 24.05.2021, 12:38
Orman yangını büyümeden söndürüldü

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın Osmaneli Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından geniş alana yayılmadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Soğcakpınar köyü Yanıkkaya tepesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda bir ağaca yıldırım düşmesi nedeni ile yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp ihbarda bulundu. Osmaneli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz 1 şef 1 ormancı 6 yangın işçisi 1 köylü müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının çıktığı bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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