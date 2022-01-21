Bilecik’te Orman İşletme Müdürlüğüne ait demir kazıkları çalan şahıs suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kolluk devriyesi esnasında bir şahısın Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne ait demir kazıkları aracına yüklediğini fark etti. Hemen olay yerine giden ekipleri şahsı suçüstü yakaladı. Söz konusu hırsızlık olayı ile ilgili olarak nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Alınan talimat üzerine şüpheli şahıs gözaltına alındı.