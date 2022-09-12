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Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundular
Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve beraberinde bulunan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Organize Sanayi Bölgesi’nde bir dizi incelemelerde bulundu.
BİLECİK 12.09.2022, 12:31
Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve beraberinde bulunan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Organize Sanayi Bölgesi’nde bir dizi incelemelerde bulundu.
Osmaneli ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde inşaatı ve yapımı devam eden fabrikalarda incelemelerde bulunan Kaymakam Ünal ve Başkan Şahin, yetkililerden inşaat alanında devam eden fabrikaların çalışmaları ile çevre düzenleme ve alt yapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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