Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugün Sayın Zelenski ile görüşmemizi yapacağız ve ardından Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştirecek”
Op.Dr. Özkaya hasta kabulüne başladı
Op.Dr. Ferdi Özkaya, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta kabulüne başladı.
BİLECİK 03.02.2022, 10:39
Op.Dr. Ferdi Özkaya, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta kabulüne başladı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eksik görülen Beyin ve Sinir Cerrahi Polikliniğinde Op. Dr. Ferdi Özkaya hasta kabulüne başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.