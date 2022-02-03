Op.Dr. Özkaya hasta kabulüne başladı

Op.Dr. Ferdi Özkaya, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eksik görülen Beyin ve Sinir Cerrahi Polikliniğinde Op. Dr. Ferdi Özkaya hasta kabulüne başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.