Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Op. Dr. Mehmet Hasta, görevine başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr Mehmet Hasta hasta kabulüne başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Göz Hastalıkları Polikliniğinde Uzman Dr. Öğr. Üyesi Ali Keleş de hasta kabulüne başlamıştı.