Onlarca öğrenci ve yetişkin ücretsiz kurslarda buluştu

Bilecik Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde hazırlanan programlar çerçevesinde onlarca öğrenci ücretsiz kurs aldı.

Özellikle eğitime, çocuklara ve gençlere yönelik birçok alanda katkılarını sürdüren Bilecik Belediyesi, Kent Konseyi birliğinde hazırlanan eğitim ve atölye programları çerçevesinde onlarca öğrenci ve yetişkin, ücretsiz kurs aldı. Kent Konseyi binasında bir araya gelen çocuklar Robotik Kodlama ve Sistem, Fen ve Deney, yanı sıra birçok alandaki sanat atölyesinde eğitimler alırken, kadınlara yönelik de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler kursları düzenlendi. Bilecik Belediyesi ve Kent Konseyi eğitmenleri tarafından verilen eğitimler sonucunda kursiyerler aldıkları eğitimler sonucunda sertifika aldı.

Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen gerçekleştirilen eğitim programları hakkında, "Bilecik Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde anlamlı ve faydalı aktiviteleri halkımızla buluşturuyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de güzel faaliyetlerimiz olacak. Katkılarından dolayı Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve eğitmenlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.