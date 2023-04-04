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Okulun bahçesine yapılan halı saha çalışmaları tamamlandı
BİLECİK’İN GÖLPAZARI İLÇESİNDE BİR OKULUN BAHÇESİNE YAPILAN HALI SAHA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
BİLECİK 04.04.2023, 10:22
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bir okulun bahçesine yapılan halı saha çalışmaları tamamlandı.
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bulunan Cengiz Topel İlköğretim Okulunun bahçesine yapılan halı saha çalışmaları tamamlandı. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer tamamlanan sahayı okul yönetimine teslim ederek, “Ramazan ayında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şu an yeni yapılan halı sahamızdayız sahamızın eski halini de biliyorsunuz ömrünü bitirmişti. Sahamızın tamamını yeniden haptık. Aydınlatmamızı arttırdık artık çocuklarımız akşam saatlerinde de verimli bir şekilde spor yapabilecek. Konum olarak da güzel bir yerde tesisimizi kurduk ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.