"Okulda maç var" müsabakaları sona erdi

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bozüyük Belediye Başkanlığı, Bozüyük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bozüyük BJK Spor Okulları işbirliği ile minik oyuncuların kıran kırana mücadele ettiği final müsabakalarında, 3’üncü sınıflarda Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu şampiyon olurken, 4’üncü sınıflarda ise Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu şampiyon oldu.

Müsabakalarda dereceye giren takımlara, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Selçuk Özdemir tarafından kupa ve madalya verildi.