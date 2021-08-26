Okul çantası alırken bunlara dikkat edin

Bilecik’te okul, bayan çantası ve valiz satışı yapan Ercan Gökenç, velilere çanta alırken dikkat etmesi gerekenler hakkında uyarıda bulunurken, "Veliler çanta alırken, orijinal ve hafif olan çantaları tercih etsin. Çantaların rahatsız ve sağlıksız olması boyun ve sırt ağrıları ile kollarda ve ellerde uyuşmaya yol açabilir" dedi.

Gökenç, okulların açılmasına günler kala çanta satıcıları velileri uyarıda bulunarak, merdiven altı çantacılardan çanta alınmaması gerektiği söyledi. Okula hazırlık dönemi yaklaştığı şu günlerde kendilerinin tüm hazırlıklarını tamamladıklarını, Bilecik’e yetecek kadar okul çantasının bulunduğunu söyleyen Gökenç sözlerine şöyle devam etti;

"Bu yıl okul çanta fiyatların 2 sene önceki fiyatlarla aynı. Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı okullar açılmayınca bizim işlerimiz düştü. Bu yıl 50 TL’den başlayarak, her cebe uygun fiyatlarla çanta satışımız var. Öğrenci kardeşlerimiz için tüm hazırlıklarımızı yaptık. 1 haftadır okul çantası satışları başladı. Bu hafta dan sonra da daha da hızlanır. Bizler orijinal çanta satıyoruz. Çünkü onlar daha dayanıklı ve daha sağlıklı oluyor. Merdiven altı çantalar hep içine kitap, defter girdiğinde daha az ömürlü olurken, hem de çocukların sağlığı tehdit edebiliyor. Sağlık Bakanı ve uzmanların okul çantaları hakkında son günlerde uyarılarda bulunuyorlar. Bu uyarılara veliler kulak vermeli. Peki aileler çocukları için hangi çantaları tercih etmeli. Olabildiğince hafif sırt çantaları seçilmelidir. O nedenle boş ağırlığını mutlaka alırken göz önünde bulundurun. Her türlü aksesuarın çanta ağırlığını arttıracak etki yaratacağını unutmayın. Bel hizasının 5 santim yukarısına kadar gelen çantaları tercih edin. Daha aşağı inmesi bele fazla ağırlık verebilir. Tekerlekli tipler düz zeminlerde çekerek taşımaya da yardımcı olacağı için çocuğun yükünü azaltmada faydalı olabilir."