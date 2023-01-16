Okul bahçelerinde asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi, deforme olan okul bahçelerini yenilerek elverişli hala getiriyor.

Sıcak asfalt kullanılarak yenilenen okul bahçeleri öğrenciler için daha kullanışlı olması için çalışmalar sürdürülüyor. Bilecik İl Özel İdaresi sahip olduğu asfalt atma makineleri ve yetişmiş iş gücüyle Bilecik’in ihtiyaçlarını kendi bünyesindeki imkanlarla çözüldü. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi, Murat Hüdavendigar Ortaokulu, Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi, Edebali Ortaokulu, Bozüyük Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pazaryeri İlkokulu ve Söğüt Orhangazi İmam Hatip Orta Okulu’nun bahçesi düzenlenerek öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Bilecik genelinde 2022 yılı içerisinde yedi okul bahçesine sıcak asfalt atarak düzenlediklerini vurgulayan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, “Öğrencilerimizin huzur ve güven içerisinde eğitim alabilmeleri için Bilecik’imizde bir yandan yeni eğitim kurumları inşa ediyor diğer yandan da mevcut eğitim kurumlarımızı daha kullanışlı hale getiriyoruz. Yavrularımız, beden eğitimi derslerinde, teneffüslerde ve diğer sosyal aktiviteleri gerçekleştirirken daha sağlıklı okul bahçelerinde vakit geçirmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl yedi okulumuzda çalışmaları tamamladık. Bu yıl da ihtiyaçlarımız doğrultusunda eğitim kurumlarımızın standartlarını her anlamda yükseltmeye devam edeceğiz. Özverili çalışmalarından ötürü il özel idaresi teşkilatımıza teşekkür ederim” diyerek hayırlı olmasını diledi.