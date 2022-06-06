Oğulpaşa köyü 18’inci yayla şenlikleri yapıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 18’inci Oğulpaşa Köyü Yayla şenlikleri, Hıdrellez ve Karakucak Güreşleri gerçekleştirildi.

Düzenlenen Organizasyona, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Genel Meclis Alper Karadağ, Orhan Uğur, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri komşu ilçe belediye başkanları, siyasi parti başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan köy imam hatibi Recep Özdemir’in Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan program İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş’ın yapmış olduğu yağmur ve bereket duasının ardından Köy Muhtarı Bayram Aka ve güreş tertip ve komite Başkanı İbrahim Polat tarafından selamlama ve hoş geldin konuşmaları yapıldı.

Şenliğin açılış konuşmasını Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin yaptı. Şahin, konuşmasında, “Bugün 18. sini yaptığımız hıdrellez şenliklerinin Bilecik için bir değer olduğunu ve Osmaneli’de yükseltmeye çalışılan turizm değerleri içerisinde Oğulpaşa yayla şenlikleri ve güreş etkinliklerinin ayrı bir bölüm teşkil ettiğini aktardı. Etkinliklerinin artarak devam edeceğini bildiren Şahin, buradaki nüfusun tekrar yoğunlaştığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Daha sonra konuşan Kaymakam Yüksel Ünal, “Türk kültüründe yaylacılık, güreş ve hıdrellez şenliklerinin çok güzel motifler barındırdığını belirtti. 18’ncısı düzenlenen Oğulpaşa Yayla Şenlikleri’nde çiftçilere hayırlı ve bereketli bir sezon dileyen Ünal, şenliklerin herkese hayırlı olmasını şenliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür “ etti.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Dr. Kemal Kızılkaya ise “Yayla şenlikleri, hıdırellez kutlamaları ve ata sporumuz güreş, insanlarımızı bir araya getirmektedir. Bu tür şenlikler birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı güçlendiren, kültürümüzün güzel desenlerinden birisidir. Böyle güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program daha sonra katılımcılara pilav ikramından sonra yaklaşık 250 sporcunun katılımı ile karakucak güreş müsabakaları ile Saat 19:30 a kadar devam etti. Güreş müsabakalarında dereceye giren sporculara vali Dr. Kemal Kızılkaya, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin ve protokol üyelerinin tarafından ödülleri verildi.