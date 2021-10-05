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Öğrencilerin güvenliği için servis denetimi yapıldı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından S plakalı okul servislerinde denetim yapıldı.

BİLECİK 05.10.2021, 11:02
Öğrencilerin güvenliği için servis denetimi yapıldı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından S plakalı okul servislerinde denetim yapıldı.

Çocukların güvenli ve sağlıklı ulaşım hizmeti almaları amacıyla yapılan denetimlerde birçok başlıkta belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Pandemi ile mücadele çalışmaları kapsamında uyarı ve bilgilendirmelerin de yapıldığı denetimlerde ayrıca araçlarda hijyen durumu, maske kullanımı ve sosyal mesafe konuları da gözönünde bulunduruldu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu yöndeki denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bilgisini verdi.

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