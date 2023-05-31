Bilecik’in Osmaneli ilçesinde öğrencilere ve ailelerine tarihi değerler tanıtıldı.

Osmaneli İlkokulu öğrencileri ve aileleri, kültürlerini yakından tanımalarını sağlamak, yaşadığı şehirlerin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olabilmesi, fikir ve çalışmalar ortaya koyabilmesi amacı ile ilçedeki tarihi mekânları rehber eşliğinde ziyaret etti. Rehberler eşliğinde düzenlenen turda öğrencilere tarihi bilgiler aktarıldı.