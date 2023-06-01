Öğrencilere "Bilimin Yıldızları" isimli konferans verildi

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Kulübü, öğrencilere yönelik "Bilimin Yıldızları"adlı konferans düzenledi.

Bilim ve Teknoloji Derneği Genel Başkanı Yazar Ramazan Bakkal’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta, İslam dünyasının bilim ve teknoloji alanında niye geri kaldığını ve ileri gitmesi için neler yapılması konularında bilgi verdi. Bakkal, Türk bilim adamlarını anekdotlarla öğrencilere tanıtarak bilim ve teknoloji konusunda dünya lideri olmak için hepimize görevler düştüğünü söyledi.

Program sonunda Okul Müdürü Yusuf Özcan, Yazar Ramazan Bakkal’a plaket takdimi etti.