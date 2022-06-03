Öğrencilerden Ertuğrul dedelerine kutsal görev

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin ninesi, Ertuğrul Gazi’nin annesi olan Hayme Ana’nın Kütahya’da bulunan mezarından öğrenciler tarafından alınan toprak, Ertuğrul Gazi Türbesine bırakılmak üzere Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer’e teslim edildi.

Göç Yolu Kardeşliği projesi çerçevesinde, Söğüt Salih ve Ömer Musaoğlu İlkokulu ile Kütahya Domaniç Hisar İlkokulu arasında kardeş okul işbirliği ile Domaniç’ten Söğüt’e gelen 40 öğrenci, Hayme Ana türbesinden aldıkları toprağı Ertuğrul Gazi türbesine konulmak üzere ilçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer’e teslim ettiler.

Öğrencileri gerçekleştirdikleri kutsal vazifeden dolayı tebrik eden Tuncer, "Bir çadırda kurulan kültürü çocuklarımıza iletmeye çalışıyoruz” dedi.