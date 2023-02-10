Öğrenciler yaptığı 2 bin ekmeği depremzedelere gönderdi

Bilecik’te lise öğrencileri, yaptıkları 2 bin ekmeği deprem bölgesine gönderdi.

Bilecik Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettikleri 2 bin ekmek, İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince deprem bölgesinde ihtiyaç sahiplerine gönderdi. Öğrenciler, deprem bölgesine göndermek üzere ekmek yapmaya devam edeceklerini belirterek, “Biz burada eğitimizi ilerletmek adına diğer okullardaki öğrencilerin öğle yemeklerinde yemesi için ekmek yapıyorduk. Bugün de ekmekleri deprem bölgesindeki afetzedeler için yaptık. Keşke daha fazlası gelseydi elimizden. Ülkemize geçmiş olsun, başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.