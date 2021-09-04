Öğrenciler ve velilerde okul kıyafeti telaşı başladı

Okulların açılmasına sayılı gün kala öğrencilerde ve velilerde okul kıyafeti telaşı yaşanırken, mağazalarda yoğunluk yaşandı.

Milyonlarca öğrencinin ve velinin beklediği yüz yüze eğitimin başlamasına 2 gün kaldı. Yaklaşık 1 buçuk yıldır yüz yüze eğitimin yapılmadığı okulların açılacak olması öğrencilerde ve velilerde yoğun hazırlıkları başlattı. Pandemi dönemini evde geçiren ve fiziki değişim yaşayan çocuklar için en çok talep okul kıyafetlerinde yaşanıyor. Günlerdir erken saatlerden itibaren yoğunluk yaşanan mağazalarda zaman zaman kuyruklar oluşuyor.

Bilecik’te uzun yıllardır okul kıyafeti sektöründe işletmecilik yapan Nedret Tosun, geçen sezon zor günler yaşadıklarını anlatarak, "Geçtiğimiz sene okullarda devamlılık gösteren bir açılma veya kapanma olmadı. İsteğe bağlı gidilebileceği söylendi. Dolayısıyla da geçtiğimiz sene öğrencilerin yüzde 25-30 civarı okula gitti. Giden kısım da okulun tekrar kapanacağı endişesiyle 4 parça ürün alacağına 2 parça aldı. Bu sebeplerle sezonluk işimizin yüzde 20 kadarını yapabildik” dedi.

"Bilecik’in yüzde 60’ı okul kıyafetlerini bizden alıyor"

Nedret Tosun, şuan işlerinin çok yoğun olduğu anlatarak, “Okulların açılmasından bir hafta önce ve bir hafta sonra işlerin en yoğun olduğu zamanlardır. Bilecik’te 18 bin, 20 bin öğrenci var. Bilecik merkezde olan bütün okulları formaları mevcut. Okul işi bizim yıllardır yaptığımız iş. Bilecik’in yüzde 60’ı okul kıyafetlerini bizden alıyor. Halkın talebi yoğun. Ürünlerimizden memnun kalıyorlar. Bizde müşterilerimizi memnun ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz" dedi.