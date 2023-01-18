Öğrenciler için bilim şenlikleri düzenlendi

Bilecik’te okul öncesi eğitimi çalışmaları arasına ‘Bilim Şenlikleri’ de eklendi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in ‘Eğitimde Okul Öncesi Eğitimi Almayan Çocuk Kalmasın’ talimatı üzerine veriler yüzde 100’e ulaşmak üzere. Yaz okulları ile desteklenen, sınıf açma sayısı 10’dan 5’e düşerek okul öncesi oranı tavana dayandı. Mehmet Nuri Efendi Anaokulunda ‘Bilim Şenlikleri’ çerçevesinde kuru buz deneyi, suda yüzen mandalina deneyi, yanardağın oluşumunu anlatan deney ve benzeri deneyler yapıldı. Öğrenciler yalnızca kendi sınıfında yapılan deneyi değil okul genelinde yapılan deneyleri de izleme fırsatı buldu. Bir başka etkinlikte Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulundan geldi. Okul Müdürü Sabri Turhan rehberliğinde gökyüzünü keşfedildi. Her çocuk teleskop ile güneşi ve gökyüzünü gözlemleme fırsatına buldu.

Şenliklere çocuklarla birlikte katılan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, “Hep birlikte miniklere bilgi, deneyim ve eğlence dolu bir gün yaşatmanın mutluluğunu yaşadık. Okul yöneticilerimize, öğretmen ve velilerimize bu ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.