OEDAŞ, Bozüyük’teki 440 trafoda çalışma yaptı

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 2022 yılı yatırımları ve bakım-onarım çalışmalarına Bozüyük’te de devam ediyor. OEDAŞ bu çerçevede son olarak, 440 trafonun gerilim kademelerini eşitledi. Bilecik’in yanı sıra OEDAŞ’ın hizmet verdiği diğer dört ilden de ekip ve ekipman desteği sağlanan çalışma iki günde tamamlandı. Gerçekleştirilen operasyonda 64 teknik çalışan görev alırken, 25 araç kullanıldı.

“Çalışma ve arızalardan daha az etkilenilecek”

Trafolarda yapılan çalışma hakkında bilgi veren OEDAŞ Bilecik İl Müdürü Kadir Aykut, “OEDAŞ olarak geçtiğimiz ay duyurduğumuz gibi ilimize 256 milyon TL tutarında bir yatırım gerçekleştirirken, bakım-onarım çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. Bu çalışmalardan birini de Bozüyük ilçemizdeki trafolarda gerçekleştirerek, Bozüyük Trafo Merkezi ve BORSAB Trafo Merkezi’ndeki gerilim kademelerini eşitledik. Bu sayede bir trafo merkezimizde arıza yaşanması durumunda, enerjiyi diğer merkezimizden alacağız. Böylece tüketicilerimiz bir arıza durumundan çok kısa bir süre etkilenecek. Aynı zamanda halihazırda devam ettiğimiz planlı çalışmalardan etkilenecek tüketici sayımız da azalacak” dedi.

Aykut ayrıca yatırım çalışmaları neticesinde plansız elektrik kesintilerini yılsonuna kadar yüzde 20 oranında azaltmayı hedeflediklerini belirtti.